Казахстан и Кыргызстан согласовали режимы работ водохранилищ

В режиме видеоконференцсвязи состоялось 28-ое заседание Комиссии Республики Казахстан и Кыргызской Республики по использованию водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Шу и Талас, передает Trend со ссылкой на министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

Казахстанскую часть Комиссии возглавил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Серик Кожаниязов, кыргызскую часть – заместитель директора Государственного Агентства водных ресурсов при Правительстве Кыргызской Республики Абдыбай Джайлообаев.

В работе Комиссии также приняли участие представители министерств экологии, геологии и природных ресурсов, иностранных дел, акимата Жамбылской области, водохозяйственных учреждений и организаций.

По итогам заседания Комиссией согласованы режимы работ водохранилищ на реках Шу и Талас и утверждены графики подачи воды по межгосударственным каналам на вегетационный период 2021 года.

Кроме того, были утверждены виды и объемы ремонтно-восстановительных работ на водохозяйственных объектах межгосударственного пользования.

Комиссия также утвердила Стратегическую программу действий для бассейнов рек Шу и Талас, в рамках которой будут реализованы мероприятия по укреплению водного сотрудничества при поддержке международных финансовых организаций.

Отметим, следующее заседание Комиссии пройдет в 4 квартале текущего года в городе Бишкек.