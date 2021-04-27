2284 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2284 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

Всего в стране выявлены 311 400 заболевших, 3 599 человек скончались.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 494 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 265940.