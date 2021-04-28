Казахстан и Россия приняли Комплексную программу экономического сотрудничества на 2021-2025 годы

Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках визита в г. Казань Российской Федерации провел переговоры с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, геологической сферах, а также промышленной кооперации, АПК, рационального использования и охраны водных ресурсов трансграничных рек. Рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в формате Евразийского экономического союза.

Особое внимание уделено совместным мерам по борьбе с распространением COVID-19 и нивелированию последствий пандемии для экономик двух стран.

По итогам переговоров в присутствии Глав Правительств двух стран подписан следующий ряд документов:

- комплексная программа экономического сотрудничества на 2021-2025 годы между правительствами РК и РФ;

- соглашение о сотрудничестве в сфере геологического изучения месторождений полезных ископаемых на территориях РК, РФ и иностранных государств между АО «Казгеология» и АО «Росгеология»;

- соглашение о намерениях по реализации проектов в области совместной деятельности по геологоразведке и разработке месторождений углеводородов на территории РК;

- дорожная карта реализации проекта «Производство бутадиена и производных в РК»;

- рамочный договор по вопросам управления проектом «Бутадиен»;

- меморандум о взаимопонимании между «KIDF Management company» Ltd, Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и «Mubadala Investment Company»;

- меморандум о создании Евразийской биржи юниорских компаний по твердым полезным ископаемым.

В рамках визита в г. Казань Премьер-Министр РК А.Мамин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.