Доллар резко подешевел на торгах KASE

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по отношению к тенге, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по сравнению с вечером 28 апреля на 1,49 тенге – до 427,81 тенге за доллар США.

Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 29 апреля составляет 429,33 тенге за доллар США.

По данным сайта Kurs.kz, средний курс продажи доллара в обменных пунктах Алматы равен 428,77 тенге, покупки - 427,28 тенге.

В обменных пунктах столицы доллар продают в среднем по 427,50 тенге, покупают по 428,60 тенге.