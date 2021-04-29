Доллар резко подешевел на торгах KASE
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по отношению к тенге, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по сравнению с вечером 28 апреля на 1,49 тенге – до 427,81 тенге за доллар США.
Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 29 апреля составляет 429,33 тенге за доллар США.
По данным сайта Kurs.kz, средний курс продажи доллара в обменных пунктах Алматы равен 428,77 тенге, покупки - 427,28 тенге.
В обменных пунктах столицы доллар продают в среднем по 427,50 тенге, покупают по 428,60 тенге.
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