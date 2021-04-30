2853 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2 853 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
Всего в стране выявлены 319 818 заболевших, 3 668 человек скончались.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 626 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 273 915.
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