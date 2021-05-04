За сутки в Казахстане выявлены 2 076 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2 076 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 330 071 заболевших, 3 762 человек скончались.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 1 366 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 281 708.