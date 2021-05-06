Казахстан и Россия сняли взаимные ограничения на ввоз и транзит животноводческой продукции

Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК и Россельхознадзор провели работу по снятию введенных ранее временных ограничений на взаимные поставки животноводческой продукции, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

В связи со стабилизацией ситуации по высокопатогенному гриппу птиц в Российскую Федерацию разрешен ввоз из Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской и Костанайской областей РК:

- живой птицы;

- инкубационного яйца;

- мяса птицы;

- готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы, за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц, согласно положениям Кодекса здоровья наземных животных МЭБ;

- кормов и кормовых добавок для птиц;

- бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц.

Кроме того, разрешен транзит живой птицы из Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской и Костанайской областей по территории РФ.

Отменены ограничения, введенные ранее по болезни Ньюкасла в отношении поставок из Карагандинской области в РФ живой птицы и инкубационного яйца, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедших тепловую обработку, гарантирующую разрушение вируса болезни Ньюкасла (согласно положениям главы 10.9 Кодекса здоровья наземных животных МЭБ), кормов и кормовых добавок для птиц, бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц.

Разрешен транзит живой птицы из указанной области по территории Российской Федерации.

По причине стабилизации обстановки по пастереллёзу также отменены ограничения на ввоз в РФ из Карагандинской области всех видов жвачных животных, свиней, а также их генетического материала и животноводческой продукции, полученной от указанных видов животных, не прошедшей термическую обработку при температуре 72°С в течении 30 и более минут.

Из Атырауской и Мангистауской областей на территорию Российской Федерации разрешено поставлять:

- живых овец и коз;

- продукцию, полученную из мясосырья овец и коз;

- молоко и молочные продукты;

- корма животного происхождения;

- другое сырье и изделия, полученные от убоя овец и коз;

- бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и переработки мелкого рогатого скота.

Вместе с этим отменен запрет на транзит по территории РФ живых овец и коз из Атырауской и Мангистауской областей.

В связи со стабилизацией обстановки по нодулярному дерматиту разрешено ввозить из Атырауской области в РФ:

- крупный рогатый скот, восприимчивых к нодулярному дерматиту животных;

- продукцию, полученную от КРС, а также восприимчивых видов животных, без надлежащей обработки, обеспечивающей разрушение вируса нодулярного дерматита;

- необработанное кожевенное сырье, полученное от убоя крупного рогатого скота;

- генетический материал КРС;

- бывшее в употреблении оборудование для содержания и перевозки КРС.

В связи со стабилизацией эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней разрешено поставлять в Республику Казахстан и перемещать транзитом по территории Казахстана живых свиней из Республики Алтай, Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Курганской, Челябинской и Тюменской областей.

Отменены также ограничительные меры, которые ранее вводились из-за сложной обстановки по гриппу птиц, на ввоз в Казахстан живой птицы и птицеводческой продукции из Курской, Орловской, Воронежской, Челябинской, Омской, Тюменской, Курганской и Томской областей, а также из Республики Татарстан.

Кроме того, разрешен экспорт в Республику Казахстан живой птицы, инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, кормов и кормовых добавок для птиц, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц из Саратовской области. Запрет на поставки действовал в связи с эпизоотической ситуацией по болезни Ньюкасла в регионе.