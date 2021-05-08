2587 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2 587 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

Всего в стране выявлены 340 239 заболевших, 3 858 человек скончались.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 333 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 294 162.