2142 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2142 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

Всего в стране выявлен 344 731 заболевший, 3 913 человек скончались.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 260 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 299 528.