Землетрясение произошло на границе Казахстана и Кыргызстана
Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 12 мая в 00 час 12 мин Алматинского времени (11 мая, 22:12 GMT+4) в 200 км на юго-восток от города Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана зарегистрировано землетрясение, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
«Магнитуда подземных толчков составила 4.1. Глубина 15 км», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».
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