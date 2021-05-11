Землетрясение произошло на границе Казахстана и Кыргызстана

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 12 мая в 00 час 12 мин Алматинского времени (11 мая, 22:12 GMT+4) в 200 км на юго-восток от города Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана зарегистрировано землетрясение, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«Магнитуда подземных толчков составила 4.1. Глубина 15 км», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».