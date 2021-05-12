Темп роста ВВП Казахстана составил 0,7% в январе-апреле 2021 года

Сегодня на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Аскара Мамина министр национальной экономики Асет Иргалиев рассказал об итогах социально-экономического развития РК за январь-апрель 2021 года, передает Trend со ссылкой на министерство.

«По итогам января-апреля 2021 года темп роста ВВП впервые с марта прошлого года вышел в положительную зону, составив 0,7%. Экономика Казахстана переходит к восстановительной динамике роста», - сказал министр.

По его словам, основным драйвером развития экономики стал устойчивый рост в реальном секторе. В отчетном периоде текущего года без учета горнодобывающей промышленности рост в реальном секторе составил 7,9%.

Глава МНЭ отметил восстановление сектора услуг и внутреннего спроса. Также наблюдается динамичный и устойчивый рост в отраслях обрабатывающей промышленности, инвестициях в основной капитал в недобывающих отраслях экономики.

Продолжается высокий рост в строительстве, информации и связи, обрабатывающей промышленности, водоснабжении, электроснабжении и сельском хозяйстве. На фоне роста торговли на 5,7%, сектор услуг показал положительный рост.

Двузначное увеличение производства зафиксировано в машиностроении – 20,6%, автомобилестроении – 25,4%, производстве строительных материалов – 26,5%, продукции химической промышленности –11,2%, пластмассовых изделий – 18,5%, фармацевтики – 26,2%, одежды – 23,6% и мебели – 19,5%.

«Рост инвестиций в основной капитал без учета горнодобывающей промышленности составил 32,3%. Рост обрабатывающей промышленности ускорился до 7,7%», - добавил к сказанному Асет Иргалиев.

Объем выполненных строительных работ вырос на 12,5%. По итогам января-апреля текущего года ввод жилья вырос на 13,3%, составив 3,5 млн кв. м жилья.

Сельское хозяйство удерживает стабильные темпы роста. Выпуск продукции увеличился на 3%. Наибольший рост показала Акмолинская область.

Глава Миннацэкономики подчеркнул, что центральным и местным госорганам необходимо сконцентрироваться на эффективной реализации актуализированного Комплексного плана по восстановлению экономического роста на 2021 год, практической реализации инвестиционных соглашений с крупными компаниями в приоритетных секторах экономики. В приоритете также активное проведение сезона сельскохозяйственных и строительно-монтажных работ, таргетированное создание постоянных рабочих мест в рамках программ «Дорожной карты занятости» и «Еңбек», развитие новых «точек роста» и усиление экономической связанности регионов.