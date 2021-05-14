За сутки в Казахстане выявлено 2549 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2549 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 452, город Алматы - 557, город Шымкент - 125, Акмолинская область - 130, Актюбинская область - 102, Алматинская область - 222, Атырауская область - 75, Восточно-Казахстанская область - 102, Жамбылская область - 34, Западно-Казахстанская область - 123, Карагандинская область - 348, Костанайская область - 27, Кызылординская область - 31, Мангистауская область - 46, Павлодарская область - 102, Северо-Казахстанская область - 25, Туркестанская область - 48.
Всего в стране выявлено 353140 заболевших.
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