Глава МИД Казахстана провел переговоры с министром внешней торговли Финляндии

Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди провел переговоры с министром внешней торговли и содействия международному развитию Финляндии – сопредседателем казахстанско-финской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Вилле Скиннари. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Казинформ, сообщила пресс-служба МИД РК.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего расширения казахстанско-финского взаимодействия в политической, инвестиционной и торгово-экономической сферах. В частности, были определены пути расширения сотрудничества в отраслях телекоммуникаций, цифровизации, транспортной логистики и медицины. В рамках визита финского министра сопровождают руководители таких финских компаний как «Nokia», «Kone», «Nurminen Logistics» и «Planmeca».