За сутки в Казахстане выявлены 1 837 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1 837 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 362 030 заболевших.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 500 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 320 241.