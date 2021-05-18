МСБ преобладает в казахстанском экспорте в ЕАЭС

Основными казахстанскими поставщиками на рынки ЕАЭС являются предприятия малого и среднего бизнеса.

Об этом, выступая на брифинге в Службе центральных коммуникаций, сообщила вице-министр торговли и интеграции РК Жанель Кушукова, передает Trend.

Она напомнила, что Первый Президент Казахстана – Елбасы поставил стратегическую цель – довести долю МСБ в ВВП к 2050 году до 50%.

«При обсуждении Стратегии развития ЕАЭС на ближайшие годы Казахстан неоднократно подчеркивал, что создание совместных промышленных предприятий и укрепление связей между промышленными субъектами государств-членов послужит дополнительным импульсом для устранения барьеров на рынке ЕАЭС и увеличению объёмов взаимной торговли. В период функционирования ЕАЭС, уже активизировалась работа в данном направлении. Количество совместных предприятий с 2015 года выросло с 6272 до 13 503», - сообщила Кушукова.

Она также подчеркнула, что центральным элементом развития ЕАЭС до 2025 года Казахстан считает углубление промышленной кооперации.

«На предстоящем через несколько дней Высшем Евразийском экономическом совете президенты рассмотрят основные направления промышленного сотрудничества. Все участники Евразийского экономического союза расценивают промышленное сотрудничество как один из инструментов качественного улучшения экспортной линейки товаров», - рассказала она.