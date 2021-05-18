Объём контейнерных перевозок за последние 5 лет вырос в 15 раз в Казахстане

Транзитные автомобильные перевозки грузов на безразрешительной основе дают возможность для казахстанских автоперевозчиков беспрепятственно проезжать транзитом по территории Беларуси в направлении стран Европейского Союза.

Ранее белорусская сторона квотировала транзитные перевозки по своей территории. К примеру, если белорусская сторона выдавала 12 000 разрешений для казахстанской стороны на транзитный проезд по своей территории, взамен получала возможность возить грузы из других третьих стран в Казахстан.

По словам вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК Динары Щегловой, в партнёрстве с Россией и Беларусью создана Объединённая транспортно-логистическая компания, благодаря которой время доставки контейнеров из Китая в Европу составляет 12-15 дней, а объём контейнерных перевозок за последние 5 лет вырос в 15 раз.

Кроме того, реализуется экосистема цифровых транспортных коридоров ЕАЭС.

«Внедрение проекта обеспечит безбумажное сопровождение транспортно-логистических операций и полный переход к обмену сведениями. В перечень приоритетных сервисов ЭЦТК вошли такие сервисы как: бронирование придорожного сервиса, электронные товарно-транспортные накладные, путевые листы, цифровая база данных дорог, сервис по бронированию очереди на пунктах пропуска и другие», - сообщила представитель ведомства.