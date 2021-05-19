В реальном секторе Казахстана наблюдается восстановление экономической активности

По результатам мониторинга предприятий наблюдается восстановление экономической активности в реальном секторе Казахстана, передает Trend со ссылкой на Национальный банк Казахстана.

Восстановление обусловлено увеличением спроса на готовую продукцию, ростом рентабельности продаж, незначительным повышением инвестиционной активности, а также уменьшением негативного влияния валютного курса.

В I квартале 2021 года прослеживается заметное увеличение спроса на готовую продукцию в реальном секторе, диффузионный индекс (ДИ) вырос с 49,3 до 55,4. В секторе услуг индекс вырос до 53,8, в секторе производства товаров – до 56,8.

Уменьшились объемы производства, ДИ снизился с 49,4 до 40,5. Во II квартале 2021 года предприятия реального сектора ожидают сезонного увеличения объемов производства (ДИ=54,8).

Таким образом, после стагнации в течение всего 2020 года, на фоне восстановления экономической активности, спрос на готовую продукцию и услуги предприятий увеличивается и превышает объемы производства, что отражается в росте цен на готовую продукцию (ДИ составил 56,4).

В I квартале 2021 года 16,9% опрошенных предприятий обратились в банк за кредитом, 16,1% предприятий получили кредит (или 95,3% от числа обратившихся за кредитом). Подавляющее большинство предприятий (81,7%) привлекали кредит для финансирования оборотных средств (покупка материалов, сырья, полуфабрикатов и т.д.).

По результатам опросов в I квартале 2021 года, для 33,9% предприятий состояние экономики Казахстана является препятствием в ведении бизнеса. Другими основными препятствиями являются рыночная конкуренция (29,7%), поиск покупателей (23,3%), уровень налогового бремени (23,2%), нехватка квалифицированных кадров (17,2%).

Динамика композитного опережающего индикатора (КОИ), представляющего собой агрегированную оценку опросов предприятий реального сектора, демонстрирует признаки восстановления экономической активности в реальном секторе, КОИ поднялся до 100,0. Во II квартале 2021 года ожидается рост экономической активности (КОИ перешел в область роста, составив 100,4).