2433 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2433 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 439, город Алматы - 534, город Шымкент - 109, Акмолинская область - 129, Актюбинская область - 120, Алматинская область - 166, Атырауская область - 79, Восточно-Казахстанская область - 85, Жамбылская область - 23, Западно-Казахстанская область - 105, Карагандинская область - 326, Костанайская область - 37, Кызылординская область - 39, Мангистауская область - 63, Павлодарская область - 107, Северо-Казахстанская область - 33, Туркестанская область - 39.

Всего в стране выявлен 366 481 заболевший.