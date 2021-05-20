2433 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2433 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 439, город Алматы - 534, город Шымкент - 109, Акмолинская область - 129, Актюбинская область - 120, Алматинская область - 166, Атырауская область - 79, Восточно-Казахстанская область - 85, Жамбылская область - 23, Западно-Казахстанская область - 105, Карагандинская область - 326, Костанайская область - 37, Кызылординская область - 39, Мангистауская область - 63, Павлодарская область - 107, Северо-Казахстанская область - 33, Туркестанская область - 39.
Всего в стране выявлен 366 481 заболевший.
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