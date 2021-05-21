Россия открыла сухопутную границу для казахстанцев – родных братьев и сестер граждан РФ

Согласно распоряжению Правительства РФ расширен список близких родственников, имея которых среди граждан России казахстанцы могут въезжать в страну, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«Теперь в Россию через сухопутные пункты пропуска могут въезжать граждане Казахстана, имеющие граждан России не только супругов, родителей, детей, но и родных братьев, сестер, бабушек, дедушек, внуков, при наличии документов, подтверждающих факт родства», - поясняет Посольство РК в РФ.