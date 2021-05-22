Компания Turkish Airlines запустила рейсы из казахстанского Туркестана в Стамбул

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines в субботу приступила к выполнению нового авиарейса, который соединит Стамбул и казахстанский город Туркестан. Об этом сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"22 мая турецкой авиакомпанией Turkish Airlines запущен новый международный регулярный рейс из духовной столицы Казахстана города Туркестан в Стамбул. Регулярное авиасообщение между городами Туркестан и Стамбул будет выполняться на воздушном судне типа Boeing-737 с частотой один рейс в неделю (суббота) с поэтапным увеличением по мере улучшения эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, стоимость билетов начинается со 119 500 тенге ($278). Турецкий перевозчик приурочил открытие маршрута к отмечаемому в этом году 30-летию независимости Казахстана. В конце февраля полеты из Туркестана в Стамбул начали осуществлять казахстанские компании Air Astana и SCAT.

Кроме того, с 31 мая казахстанский перевозчик Fly Arystan планирует запуск новых рейсов из Туркестана в Бишкек, также прорабатывается открытие маршрута в Ташкент.

Первый регулярный рейс из аэропорта Туркестана был запущен 1 декабря прошлого года.

Казахстан после начала пандемии приостановил почти все регулярные пассажирские авиаперевозки. С 1 мая прошлого года в стране возобновили выполнение внутренних авиарейсов, а с конца июня республика поэтапно восстанавливала авиасообщение более чем с 10 странами.