2167 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2167 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 322, город Алматы - 519, город Шымкент - 63, Акмолинская область - 135, Актюбинская область - 82, Алматинская область - 143, Атырауская область - 86, Восточно-Казахстанская область - 93, Жамбылская область - 38, Западно-Казахстанская область - 91, Карагандинская область - 349, Костанайская область - 41, Кызылординская область - 19, Мангистауская область - 50, Павлодарская область - 80, Северо-Казахстанская область - 13, Туркестанская область - 43.
Всего в стране выявлены 373182 заболевших.
Лента новостей
Новая информационная стратегия Президента Азербайджана помогает эффективно доносить позицию страны до международного сообщества
Впечатления от Всемирных соревнований по аэробной гимнастике в Баку замечательные - украинский спортсмен
IATA призывает страны смягчить правила пересечения границ в краткосрочной и среднесрочной перспективах
Работы Таира Салахова в коврах. "Было невероятно приятно наблюдать отношения с супругой, которую он трепетно любил" (ФОТО)
Очень обрадовалась выходу в финал Всемирных соревнований по аэробной гимнастике – азербайджанская спортсменка Марьям Топчубашова
Всемирные соревнования по аэробной гимнастике в Баку прекрасно организованы – спортсмен из Индонезии
Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике в Баку (ФОТО)
В Баку определились финалисты Всемирных соревнований по аэробной гимнастике среди групп в возрастной категории 15-17 лет
На кого ставят букмекеры в финале "Евровидения 2021"? Просмотр видео Самиры Эфенди более 4 млн. (ВИДЕО)
Азербайджанская гимнастка Марьям Топчубашова вышла в финал Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике в Баку
Внук Таира Салахова о своем прославленном деде: Он был крепостью, которую никто и никогда не мог захватить и удержать
В арабских СМИ опубликована статья Кёнуль Нуруллаевой о восстановлении исламского наследия в Карабахе (ФОТО)
Делегация американского Caspian Policy Center ознакомилась с последствиями армянского вандализма в Агдаме (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку определились финалисты Всемирных соревнований по аэробной гимнастике в индивидуальной программе среди мужчин
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО)