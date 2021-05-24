Количество случаев заражения коронавирусом в Казахстане превысило 375 тысяч

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 832 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

Всего в стране выявлено 375 014 заболевших.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 792 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 338 730.