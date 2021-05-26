За сутки в Казахстане выявлены 1 739 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1 739 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 378 311 заболевших.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 810 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 343 788.