В Акмолинской области Казахстана будет запущена новая молочная ферма

Акмолинская область Казахстана является одним из крупных агропромышленных регионов страны. Наряду с производством зерна большое внимание уделяется развитию и отрасли животноводства, в том числе одному из направлений – молочному. Сегодня в Аккольском районе полным ходом идет строительство новой молочной фермы мощностью 300 голов. Об этом, как передает Trend, сообщает «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики области.

Товарищество «Акколь Агро» планирует обеспечить внутренний рынок качественной и натуральной продукцией. Уже приобретено 40 голов племенного КРС.

«Строительство молочной фермы началось в прошлом году. Планируем закупить коров на более чем 1 млрд тенге. В январе-феврале 2022 года планируется получать молоко. Высокий спрос на молочную продукцию у нас наблюдается в Акмолинской и Павлодарской областях», - отметил директор ТОО «Акколь Агро» Мади Ескараев.

«Акколь Агро» в ближайшее время намерено стать одной из крупных молочных ферм района. По предварительным планам, в производственная мощность будет более 500 тонн молока. По словам руководства предприятия, это внесет существенный вклад в развитие молочного направления сельского хозяйства.

Строительство молочной фермы завершится в конце года. В ближайшее время планируется завоз из Европы молочных коров симментальской породы.

К слову, с начала текущего года объем обработанного молока составил 31,9 тысячи тонн, произведено 241 тонна сливочного масла, 281 тонна сыра и творога, 1,6 тысячи тонн кисломолочной продукции.