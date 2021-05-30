Свыше 1,5 тыс. заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 549 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

Всего в стране выявлено 385 144 заболевших.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 459 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 353 545.