1 385 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1 385 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Всего в стране выявлены 390 376 заболевших, из них скончались 3 974.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 575 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 362 018.
Лента новостей
Преступления армянских террористов, от которых стынет кровь – воспоминания бывших азербайджанских пленных (ВИДЕО)
Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Председателем КНР Си Цзиньпином (ОБНОВЛЕНО)
В Азербайджане к армянским преступникам относятся нормально, а они нас не щадили – находившийся в армянском плену Хабиб Кязымов
Агдамская мечеть, Худаферинский мост, караван-сарай в Шеки, мавзолеи Низами и Момине-Хатун… - и все это создано умелыми руками (ФОТО)
Генпрокурор Верховного суда Турции побывал на подвергшихся ракетному обстрелу территориях в Гяндже (ФОТО)
В Азербайджане подготовлена госпрограмма в целях упрощения импортно-экспортных операций местной продукции
Минобороны Азербайджана опубликовало обновленный список военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне