1 385 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1 385 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 390 376 заболевших, из них скончались 3 974.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 575 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 362 018.