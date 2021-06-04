Сбер и ERG договорились о совместных проектах в сфере цифровизации бизнеса

Сбер и Eurasian Resources Group (ERG) договорились о совместных проектах в сфере цифровизации бизнеса, передает Trend со ссылкой на ERG.

Документ подписали Андрей Шеметов, старший вице-президент, руководитель SberCIB, и Бенедикт Соботка, Главный исполнительный директор, Eurasian Resources Group.

Соглашение предусматривает сотрудничество по целому ряду направлений:

создание и развитие ИТ-архитектуры;

разработка, внедрение, адаптация, масштабирование решений Промышленного интернета вещей (IIoT);

совместная разработка и внедрение процессов в части HR-сервисов;

обеспечение кибербезопасности.

«Залог успеха компании в современном мире — гибкость, оперативная реакция на запросы клиентов и изменения внешней среды и даже предвосхищение их. Поддерживать эти компетенции помогают новые технологии, цифровая среда. Сбер — один из технологических лидеров России и СНГ. Одна из наших миссий — помогать нашим клиентам становится успешными, и мы готовы делиться с ними самыми передовыми разработками, способствовать их внедрению и функционированию в компании. В рамках заключенного меморандума совместно с нашим давним партнером – группой ERG – мы будем развивать инновационные и технологические решения. Уверен, что наше сотрудничество с группой в этом направлении будет плодотворным и долгосрочным», - отметил старший вице-президент, руководитель SberCIB Андрей Шеметов.

«В последние годы мы уже очень далеко продвинулись в применении цифровых решений, став одним из лидеров в этой сфере в горно-металлургической отрасли. Цифровизация также имеет большое значение для регионов присутствия ERG. В Казахстане мы развиваем «умные» фабрики и благодаря современным технологиям повышаем надежность и экологичность бизнеса. В Демократической Республике Конго такие технологии, как блокчейн, способствуют возможности трэкинга движения производимого материала в целом по цепочке создания стоимости и транспарентности, а также предотвращению использования детского труда. Проект «Паспорт батарей», который компания развивает совместно с Global Battery Alliance, предлагает решение по формализации той продукции, которая произведена в соответствии с этичными принципами ведения бизнеса. Сбер – один из мировых лидеров в цифровой сфере, у кого можно многому поучиться, и мы рады, что мыслим и движемся в одном направлении, что проекты и инициативы компании, наша стратегия по цифровизации получают ответный интерес и поддержку со стороны нашего долгосрочного стратегического партнера», - прокомментировал Главный исполнительный директор Eurasian Resources Group Бенедикт Соботка.