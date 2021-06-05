За сутки в Казахстане выявлено 1189 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1189 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 181, город Алматы - 161, город Шымкент - 49, Акмолинская область - 77, Актюбинская область - 28, Алматинская область - 65, Атырауская область - 59, Восточно-Казахстанская область - 87, Жамбылская область - 31, Западно-Казахстанская область - 90, Карагандинская область - 195, Костанайская область - 38, Кызылординская область - 11, Мангистауская область - 31, Павлодарская область - 59, Северо-Казахстанская область - 10, Туркестанская область - 17.
Всего в стране выявлены 392884 заболевших.
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