Обнародован объем валовой продукции сельского хозяйства Казахстана за три года

Казахстан 11 июня 2021 11:00 (UTC+04:00)
Обнародован объем валовой продукции сельского хозяйства Казахстана за три года

Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров рассказал об увеличении объема валовой продукции сельского хозяйства за последние три года, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 5,7% и составил 6,3 трлн тенге. Это наибольший рост среди стран Евразийского экономического союза. Производство продуктов питания выросло на 4%. Приток инвестиции в основной капитал сельского хозяйства увеличился на 15%, в производство продуктов питания – на 13,5%. В результате общий объем инвестиций в АПК составил 677,2 млрд тенге, превысив плановое значение на 154,2 млрд тенге», - сказал Сапархан Омаров во время Правительственного часа в Сенате

По его словам, в прошлом году объем субсидирования, несмотря на ежегодное недофинансирование отрасли, с учетом антикризисных мер был доведен до 366 млрд тенге, что в 1,6 раза больше уровня 2016 года.

«При этом субсидирование максимально упрощено и полностью автоматизировано, что позволяет обеспечить прозрачность процесса выдачи субсидии. Увеличен охват мелких и средних фермеров к субсидированию за счет изменений требований к субсидированию», - отметил министр.

«Все субсидии в растениеводстве объединены в единые правила. Расширено субсидирование средств защиты растений. Теперь субсидируются не только гербициды, но и другие виды пестицидов. Одним из главных новшеств является возможность получения субсидий не в рамках календарного года, а в течении 12 месяцев со дня приобретения семян, удобрений, пестицидов», - заключил глава Минсельхоза.

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