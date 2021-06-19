1148 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1148 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 367, город Алматы - 115, город Шымкент - 45, Акмолинская область - 33, Актюбинская область - 21, Алматинская область - 35, Атырауская область - 45, Восточно-Казахстанская область - 81, Жамбылская область - 21, Западно-Казахстанская область - 73, Карагандинская область - 149, Костанайская область - 32, Кызылординская область - 22, Мангистауская область - 34, Павлодарская область - 39, Северо-Казахстанская область - 22, Туркестанская область - 14.
Всего в стране выявлено 407531 заболевший.
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