Коронавирус: столица Казахстана остается в «красной» зоне

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, сообщает Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в Казахстане, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

В «красной» зоне: г. Нур-Султан. В «желтой» зоне: Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области

В «зелёной» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1119 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.