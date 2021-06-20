Коронавирус: столица Казахстана остается в «красной» зоне
Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, сообщает Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в Казахстане, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
В «красной» зоне: г. Нур-Султан. В «желтой» зоне: Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области
В «зелёной» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1119 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
Лента новостей
Очередная группа военнослужащих Азербайджанской армии отправилась на курсы коммандос в Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Сегодня в Азербайджане проводятся вступительные экзамены в резидентуру, государственную службу и докторантуру
Безымянная вершина Большого Кавказского хребта будет названа "Победа" в честь победы Азербайджана в войне
Самый низкорослый спортсмен в мире завоевал для Азербайджана лицензию на Летние Паралимпийские игры в Японии
Шушинская декларация заложила важные правовые основы для совместной работы азербайджанской и турецкой диаспор – Фуад Мурадов (Интервью)
В поисках "турецкой базы в Азербайджане" - ряд российских СМИ вновь купился на черный пиар армянского лобби