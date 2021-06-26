1730 больных коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1730 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 628, город Алматы - 217, город Шымкент - 73, Акмолинская область - 32, Актюбинская область - 31, Алматинская область - 41, Атырауская область - 89, Восточно-Казахстанская область - 82, Жамбылская область - 34, Западно-Казахстанская область - 98, Карагандинская область - 219, Костанайская область - 36, Кызылординская область - 28, Мангистауская область - 39, Павлодарская область - 35, Северо-Казахстанская область - 21, Туркестанская область - 27.
Всего в стране выявлены 416442 заболевших.
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