В Казахстане продолжат меры по недопущению роста тарифов на коммунальные услуги

Казахстан 28 июня 2021 16:42 (UTC+04:00)
В Казахстане продолжат меры по недопущению роста тарифов на коммунальные услуги

В Казахстане планируется продолжить работу по недопущению необоснованного роста тарифов на коммунальные услуги, передает Trend со ссылкой на Министерство национальной экономики Казахстана.

Сегодня под председательством министра национальной экономики Асета Иргалиева состоялось очередное заседание Совета по тарифной политике с участием депутатов Сената и Мажилиса Парламента РК, представителей центральных государственных органов, заместителей акимов областей, руководства Комитета по регулированию естественных монополий, а также неправительственных организаций.

«Учитывая текущую экономическую ситуацию, Правительство принимает меры по недопущению необоснованного роста тарифов на коммунальные услуги. Также ведется работа по поддержанию баланса интересов между потребителями и субъектами естественных монополий», - сказал А.Иргалиев.

Об итогах деятельности Комитета по регулированию естественных монополий за 2020 год и задачах на текущий год рассказал председатель ведомства Асан Дарбаев.

В рамках исполнения поручений Главы государства в части тарифной политики усилен контроль за деятельностью СЕМ, проведен анализ закупок СЕМ, обеспечена прозрачность тарифообразования и обратной связи с населением, обеспечены обоснованные тарифы на коммунальные услуги ЖКХ.

«В 2021 году планируется продолжить работу по недопущению необоснованного роста тарифов на коммунальные услуги и соблюдению коридора вклада в инфляцию от тарифов на регулируемые услуги СЕМ, утвержденного на Совете по экономической политике при Правительстве РК», - сказал А. Дарбаев.

Кроме того, расширен состав 17 региональных комиссий, добавлены представители общественных объединений, с целью привлечения большего круга лиц к рассмотрению вопросов тарифообразования. Сегодня в состав региональных комиссий входят депутаты областного маслихата, представители местных исполнительных органов, представители НПП РК «Атамекен», НПО, объединений субъектов частного предпринимательства, субъектов естественной монополий и эксперты.

По итогам заседания Совета Асет Иргалиев дал поручения по недопущению необоснованного роста тарифов, обеспечению контроля за целевым использованием средств монополистами, защиты прав потребителей и качественному выполнению поставленных задач перед Комитетом.

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