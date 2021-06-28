Казахстан и Россия обсудили проблемные вопросы трансграничной реки Урал

Сегодня в ходе заседания 16-ой Межпарламентской комиссии Казахстана и России были обсуждены вопросы трансграничных рек, в частности реки Урал. В ходе работы Межпарламентской комиссии с докладом выступил Министр экологии М.Мирзагалиев, сообщает пресс-служба Сената Парламента Казахстана, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«Последствия изменения климата мы испытываем уже сегодня. В Казахстане среднегодовая температура воздуха за последние 100 лет повысилась на 1,37 С, при этом наблюдается устойчивый рост скорости повышения средней годовой температуры. Все это приводит к проблеме с водными ресурсами, ведь по многим трансграничным рекам Казахстан находится ниже по течению. В то же время, уменьшение водности ведет к ухудшению экологического состояния пойм и риску деградации экосистем рек. В связи с чем, взаимодействие наших стран по решению вопросов трансграничных рек является основой для обеспечения будущего экологического процветания региона» - отметил министр.

Водные отношения между Казахстаном и Россией регулируются на основе соглашений между Правительствами двух стран о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов и по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал.

В соответствии с данными Соглашениями созданы и функционируют Совместная казахстанско-российская комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов и по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал.

Наиболее актуальными вопросами сотрудничества с Российской Федерацией являются уменьшение водности реки Урал, как следствие, ухудшение экологического состояния поймы и дельты реки и отсутствие водохозяйственного баланса по бассейнам рек Караозен и Сарыозен.