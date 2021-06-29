Казахстан и Беларусь обсудили вопросы взаимодействия по парламентской лини

Маулен Ашимбаев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Казахстане Павла Утюпина. В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества наших стран и взаимодействия по парламентской линии, передает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Казахстана, сообщает Trend.

«Состоялся визит Премьер-Министра Беларуси в нашу страну. Он был очень важным с точки зрения дальнейшего укрепления экономического сотрудничества и кооперации, включая взаимодействие в сферах промышленности, машиностроения, строительства и сельского хозяйства», - сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената также подчеркнул, что важным компонентом казахстанско-белорусских отношений выступает межпарламентское сотрудничество.

«Наши депутаты поддерживают тесные контакты в двустороннем и многостороннем форматах. Плодотворно работает Комиссия по сотрудничеству между палатами наших Парламентов. Важным направлением парламентской дипломатии является взаимодействие депутатов двух стран в МПА СНГ, ПА ОДКБ, ПА ОБСЕ», - сказал Председатель Сената.