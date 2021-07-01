2436 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2436 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 807, город Алматы - 305, город Шымкент - 143, Акмолинская область - 50, Актюбинская область - 66, Алматинская область - 52, Атырауская область - 98, Восточно-Казахстанская область - 78, Жамбылская область - 27, Западно-Казахстанская область - 121, Карагандинская область - 394, Костанайская область - 51, Кызылординская область - 35, Мангистауская область - 81, Павлодарская область - 64, Северо-Казахстанская область - 20, Туркестанская область - 44.
Всего в стране выявлены 425573 заболевших.
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