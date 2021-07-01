Казахстан поднялся на 33 место в рейтинге Green Future Index

На сегодня Казахстан занимает 33-е место из 76-ти стран в мировом рейтинге The Green Future Index. Исследование было опубликовано на портале MIT Technology Review Массачусетского технологического института, посвященном изменению климата, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Данный рейтинг учитывает прогресс стран-лидеров в формировании низкоуглеродных перспектив, переход экономики, в частности, энергетики, сельского хозяйства, промышленности, социальной сферы, на зеленые технологии.

Таким образом, основное внимание в рейтинге уделяется инвестициям стран в возобновляемые источники энергии, инновации и «зеленое» финансирование. В таблице показана взаимосвязь между изучаемыми секторами экономики и дана общая оценка обьемов выбросов углерода, развития «зеленого» общества, перехода на возобновляемые источники энергии, эко-инноваций и климатической политики.

В итоге Казахстан получил общую оценку в 4,9 балла. Напомним, ранее наша страна заявила о том, что к 2030 году планируется увеличить долю выработки электроэнергии из возобновляемых источников энергии до 30%.

Исландия, Дания, Норвегия, Франция и Ирландия входят в пятерку лидеров рейтинга. Последние места в нем на сегодня занимают Алжир, Россия, Иран, Парагвай и Катар