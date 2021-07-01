В столице Казахстана в третий раз ужесточат карантин

За прошедшие сутки в столице выявлено более 800 случаев заражения коронавирусом. В связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в Нур-Султане еще раз ужесточат карантин, передает Trend со ссылкой на акимат столицы.

Работа мониторинговых групп на соблюдение карантинных мер переведена на усиленный круглосуточный режим работы.

В случае если в ресторанах/кафе и других заведениях будут проводиться торжества – работа данных объектов будет остановлена.

Кроме того, с 4 июля сокращается время работы общепита (ресторанов, кафе), которые работают по проекту Ashyq, с 02:00 до 22ч (в закрытых помещениях), время летников будет сокращено с 02:00 до 24:00ч.

Также в воскресенье будет приостановлена работа общественного транспорта. Автобусы будут проходить дезинфекцию.

Работа фитнес-центров (йога центры и др),которые работают без проекта Ashyq, будет приостановлена как в будни, так и выходные дни. Фитнес-центры (йога центры) по проекту Ashyq смогут работать только в будни, в выходные – запрет.

Для того чтобы в городе не вводили строгие карантинные нормы, необходимо выработать коллективный иммунитет. Доля коллективного иммунитета должна превысить более 60%.

На данный момент в городе первым компонентом вакцинированы более 229 тыс. человек. Более 90% медицинских работников получили прививки от коронавируса, более 70% работников коммунальных служб.

Только вакцинация позволит обезопасить как свое здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей.

Напомним, со 2 июля вступает в силу постановление госсанврача города Сархат Бейсеной о запрете массовых мероприятий ко Дню столицы. Все мероприятия в закрытых помещениях запрещены (за исключением работа театров с заполняемостью не более 20%, с принципом работы проекта Ashyq).

Также запрещается работа всех видов аттракционов на открытом воздухе, расположенных в парковой зоне.