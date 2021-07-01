Проведено совещаниеДиалога высокого уровня по вопросам политики и безопасности «Центральная Азия – Европейский Союз»

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ерлан Алимбаев принял участие в совещании Диалога высокого уровня по вопросам политики и безопасности «Центральная Азия – Европейский Союз», передает Trend со ссылкой на МИД Казахстана.

Делегацию ЕС представлял Заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних действий (ЕСВД) Энрике Мора. Учитывая высокую важность развития сотрудничества с Исламской Республикой Афганистан в целях обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии и Европе, в заседании принял участие Заместитель министра иностранных дел Афганистана Мирвайс Наб.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы межрегионального сотрудничества, касающиеся в том числе программной деятельности ЕС в Центральной Азии, совместные усилия, направленные на оказание поддержки и урегулирование ситуации в Афганистане, а также ход подготовки к 17-ой Министерской встречи ЦА – ЕС, запланированной на осень т.г. в Душанбе.

Европейская сторона высоко оценила процессы внутрирегионального сближения и предпринимаемые странами региона усилия по межгосударственному взаимодействию, со своей стороны вновь подтвердив приверженность Евросоюза к всестороннему содействию центральноазиатской кооперации.

В своем выступлении казахстанский дипломат ознакомил с ситуацией в регионе, предпринимаемыми усилиями на национальном и региональном уровнях по поддержке стабильности и устойчивого развития, а также внес ряд конструктивных предложений по дальнейшему наращиванию межрегионального взаимодействия в сфере политики, экономики и безопасности.

Участники подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия в области управления границами, реагирования на региональные вызовы и угрозы, связанные с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, расширения межведомственного сотрудничества между правоохранительными органами, а также выработке совместных подходов к решению афганской проблематики.

Широко обсуждены вопросы устойчивого развития региона, включая сотрудничество в области рационального совместного управления трансграничными водными ресурсами, решения проблем экологии и изменения климата.

По итогам встречи стороны договорились продолжить свои усилия по дальнейшей реализации приоритетов региональной Стратегии ЕС в Центральной Азии.