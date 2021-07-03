Восемь регионов Казахстана в «красной» зоне по коронавирусу
Восемь регионов Казахстана находятся в «красной» зоне по коронавирусу, сообщает Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 3 июля 2021 года, в «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская и Мангистауская области.
В «желтой» зоне: Актюбинская, Костанайская, Кызылординская, Павлодарская области.
В «зелёной» зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Туркестанская области и Северо-Казахстанская области.
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