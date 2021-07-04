Самолет АН-2 потерпел крушение в Казахстане
Недалеко от казахского города Кызылорда упал самолет АН-2. На борту находились два пилота, они были доставлены в больницу, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
«4 июля около 07:00 часов в 12 км от села Караултобе города Кызылорды при обработке рисовых полей упал самолет АН-2. Через несколько километров после взлета из-за технических неисправностей при вынужденной посадке упал прямо на поле», -прокомментировали в МЧС.
На борту находились два пилота, 1954 и 1967 годов рождения. Они доставлены в больницу.
По предварительным данным состояние расценивается как удовлетворительное.
Самолет принадлежит ТОО «Илиса»
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