3003 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 3003 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
В разрезе регионов:город Нур-Султан - 791город Алматы - 391город Шымкент - 169Акмолинская область - 105
Актюбинская область - 78, Алматинская область - 112, Атырауская область - 154, Восточно-Казахстанская область - 73, Жамбылская область - 34, Западно-Казахстанская область - 173, Карагандинская область - 496, Костанайская область - 53, Кызылординская область - 56, Мангистауская область - 186, Павлодарская область - 71, Северо-Казахстанская область - 19, Туркестанская область - 42.
Всего в стране выявлен 433931 заболевший.
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