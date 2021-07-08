В Жамбылской области Казахстана введена в строй ветровая электростанция

В Сарысуском районе Жамбылской области запущена в эксплуатацию Жанатасская ветровая электростанция, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Как отметили в региональной службе коммуникаций Жамбылской области, строительство ВЭС начато в 2017 году. Проект стартовал 15 июня 2019 года, в этом году запущены все 40 ветряных турбин. Оборудование полностью поставляется из Китайской Народной Республики.

«Эта ветровая электростанция станет крупнейшей по объему станцией по производству электроэнергии в Средней Азии», - сказал в ходе торжественного открытия заместитель акима Жамбылской области Алмас Мадиев.

По предварительным прогнозам, ветроэлектростанция «Жанатас» сможет обеспечить электричеством не только Сарысуский район, но и несколько населенных пунктов. При полном запуске проекта производственная мощность составит 100 мегаватт.

Общая стоимость проекта составляет 130 миллионов долларов. В рамках проекта построено 40 ветроэнергетических блоков, установлено электрооборудование мощностью 2,5 мегаватта, а также станционный узел и многофункциональный центр.

«ТОО «Ветровая электростанция «Жанатас» вносит свой вклад в развитие промышленной отрасли региона. Только в первом квартале произведено продукции на 1,2 млрд тенге», - говорит менеджер товарищества Наурызбек Жумагазин.

В целом проект позволит не только ликвидировать дефицит электроэнергии в южном Казахстане, но и повысить эффективность работы горнодобывающих предприятий.