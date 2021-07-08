Завод по производству строительных материалов планируют открыть в области Казахстана

Реализацию промышленных проектов обсудили в Таразе на встрече с зарубежными инвесторами, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

По информации пресс-службы главы региона, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев провел встречу с уполномоченным по СНГ при управляющих участниках компании «Кнауф Гипс» Александером Блюмгардтом.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы реализации инвестиционных проектов в Жамбылской области, а также вопросы реализации проекта по строительству в регионе завода строительных материалов.

На встрече присутствовали также представители компаний, с которыми «Кнауф Гипс» поддерживает партнерские отношения.

Приветствуя участников встречи, аким области Бердибек Сапарбаев отметил, что государственная политика в Казахстане открывает большие возможности для зарубежных инвесторов.

Отмечается, что зарубежная компания намерена построить в Таразе завод по производству строительных материалов. Срок реализации проекта до 2023 года. Завод будет выпускать гипсовые строительные плиты, сухие строительные смеси. Планируется создать 180 новых рабочих мест.

Александер Блюмгардт отметил, что компания «Кнауф Гипс» имеет большой опыт в сфере производства строительных материалов. В данное время компания запустила аналогичный завод в Алматинской области. ТОО «Кнауф Гипс Капчагай» сейчас является одним из крупнейших производителей стройматериалов в мире.