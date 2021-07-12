Доллар подешевел на торгах Казахстанской фондовой биржи
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по отношению к тенге, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по сравнению с вечером 9 июля на 1,51 тенге – до 427,73 тенге за доллар США.
Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 12 июля составляет 429,34 тенге за доллар США.
Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы американский доллар продают по 427,45 тенге, покупают по 428,96.
В обменных пунктах столицы средний курс продажи доллара 427,64 тенге, покупки - 428,79 тенге.
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