Доллар подешевел на торгах Казахстанской фондовой биржи

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по отношению к тенге, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по сравнению с вечером 9 июля на 1,51 тенге – до 427,73 тенге за доллар США.

Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 12 июля составляет 429,34 тенге за доллар США.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы американский доллар продают по 427,45 тенге, покупают по 428,96.

В обменных пунктах столицы средний курс продажи доллара 427,64 тенге, покупки - 428,79 тенге.