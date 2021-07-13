В Казахстане за сутки выявлено 3 693 случая заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 3 693 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Всего в стране выявлены 462 417 заболевших, из них скончались 4 716.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 1 770 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 415 268.
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