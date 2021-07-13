Сроки обязательной вакцинации продлевают в Казахстане

После 19 июля будет известен новый алгоритм по продлению срока обязательной вакцинации для сферы услуг. В то же время с 15 июля сотрудников не будут проверять на статус вакцинации. Об этом сообщил официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Ержан Байтанаев, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

«В связи с поручением Президента и протокольным поручением МВК, государственные органы до 19 июля будут рассматривать вопрос о продлении срока обязательной вакцинации. После 19 июля будет известен новый алгоритм по продлению срока для сферы услуг. Вчера МВК было принято решение рассмотреть вопрос продления сроков обязательной вакцинации», - сказал Ержан Байтанаев.

По его словам, государственные органы рассматривают вопрос и вносят предложения для сотрудников сферы услуг.

«После 15 июля никаких проверок на статус вакцинации не будет», - отметил официальный представитель комитета.

Напомним, что на заседании МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции сообщалось о поручении по пересмотру и установления до 19 июля реальных сроков проведения вакцинации сотрудников малого и среднего бизнеса.