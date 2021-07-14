Новый антирекорд: 4375 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4375 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом, как передает Trend, сообщает «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Всего в стране выявлены 466 792 заболевших, из них скончались 4 769.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 960 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 418 228.
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