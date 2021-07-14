В столице Казахстана ужесточают карантин

Казахстан 14 июля 2021 22:54 (UTC+04:00)
В столице Казахстана ужесточают карантин

Опубликовано новое постановление об ужесточении ограничительных и карантинных мер в городе Нур-Султан, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Главный государственный санитарный врач постановляет: жителям и гостям города Нур-Султан строго соблюдать следующие требования:

1.1. запрет на проведение и участие в массовых мероприятиях, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому (банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки и др.), за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте «Ashyq», а также запрет на организацию и проведение митингов, шествий, сходов и др.;

1.2. не посещать объекты, чья деятельность не возобновлена либо запрещена: боулинг-центры, компьютерные клубы, PlayStation клубы, бильярдные, караоке, батуты, ночные клубы, букмекерские конторы и игровые клубы, в том числе розыгрыш лотерей, детские развлекательные центры, детские игровые комнаты, игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, в том числе ледовые и роликовые катки, кроме расположенных в спортивных объектах (за исключением объектов участвующих в проекте «Ashyq»);

1.3. для входа на объекты предпринимательства, участвующие в проекте «Ashyq», необходимо использовать мобильное приложение «Ashyq», которое доступно для скачивания в App Store и Play Market;

1.4. при посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а также при пребывании в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков;

1.5. разрешение на проведение спортивных тренировок на открытом воздухе в индивидуальном порядке и группами лиц не более 5 человек, с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров.

Также согласно документу продолжается реализация проекта «Ashyq» на следующих объектах предпринимательства:

1) фитнес-клубы, включая йога-центры;

2) спа-центры;

3) сауны, бассейны;

4) компьютерные клубы, включая PlayStation клубы (за исключением лиц до 16 лет);

5) боулинг-клубы;

6) кинотеатры;

7) театры и филармонии;

8) объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением объектов по типу столовых, стрит-фудов;

9) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;

10) бильярдные клубы;

11) концертные залы;

12) добровольных участников;

13) караоке;

14) выставки;

15) океанариум;

16) марафоны;

17) спортивные мероприятия со зрителями;

18) лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;

19) детские развлекательные центры (крытые);

20) цирки;

21) отели, гостиницы.

Кроме того рекомендовано обеспечить:

переход на дистанционную форму работы не менее 80% административного персонала государственных органов (организаций), национальных компаний, предприятий независимо от форм собственности, в зависимости от производственной необходимости. При условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 деятельность осуществляется без учёта требований по процентному соотношению сотрудников, работающих на дистанционном и очном формате работы. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев, а также имеющих постоянные медицинские противопоказания;

работу городского общественного транспорта (с увеличением количества автобусов в часы пик, обработкой салона дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытием всех дверей, установкой в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением масок пассажирами и водителями) с графиком работы в будние дни согласно штатного расписания, с запретом работы в субботние и воскресные дни;

приостановить работу междугородних, внутриобластных автобусных и микроавтобусных перевозок, за исключением объектов общественного транспорта, участвующих в проекте «Ashyq», работа которых обеспечивается с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;

организацию работы объектов религиозных объединений в будние дни (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с запретом на проведение массовых мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.), в том числе на открытом воздухе на территории мечетей, православных церквей и других религиозных объектов, а также работы объектов общественного питания, расположенных в них, за исключением объектов общественного питания, участвующих в проекте «Ashyq», включая проведение поминок с участием не более 30 человек, с запретом работы в субботние и воскресные дни всех объектов, перечисленных в данном пункте;

запрет на проведение совещаний, заседаний в очном режиме, за исключением судебных заседаний только при обосновании отсутствия возможности их проведения в дистанционном формате, с соблюдением алгоритма согласно Приложению к ПГГСВ РК № 68;

организацию работы ЦОНов с установлением графика работы в будние дни с 09:00 до 18:00 часов, с запретом работы в субботние и воскресные дни, при соблюдении усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;

организацию сдачи выпускных экзаменов студентов ВУЗов и колледжей в дистанционном режиме с запретом на организацию и проведение выпускных вечеров и вручение дипломов в ВУЗах и колледжах в офлайн-режиме;

организацию работы по выдаче дипломов студентам ВУЗов и колледжей с установлением графика выдачи и исключением массового скопления людей;

организацию приема документов для поступления абитуриентов в ВУЗы и колледжи обеспечить в дистанционном режиме;

организацию работы дежурных групп в дошкольных организациях независимо от форм собственности, с заполняемостью не более 15 детей в каждой группе, с запретом на открытие новых дежурных групп, со строгим соблюдением санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических, карантинных мер и установлением графика работы в будние с 07:30 до 18:30 часов и запретом работы в субботние и воскресные дни. При регистрации случаев COVID-19 на объектах воспитания закрытие на карантин объекта производится согласно приложения № 1 к настоящему Постановлению;

организацию работы образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития (по предварительной записи, группами до 15 человек), с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, установлением графика работы в будние дни с 9:00 до 18:00 часов и запретом работы в субботние и воскресные дни;

организацию работы объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.) при заполняемости не более 80%, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq»;

организацию работы торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров при соблюдении заполняемости из расчета 4 м2 на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние дни с 10.00 до 17.00 часов, с запретом работы в субботние и воскресные дни независимо от размещения на данных объектах пунктов для массовой вакцинации против COVID-19 (за исключением работы расположенных в них аптек, минимаркетов, супермаркетов и гипермаркетов, реализующих продукты питания и предметы первой необходимости, пунктов для массовой вакцинации против COVID-19, объектов, чья деятельность разрешена, независимо от места расположения настоящим Постановлением).

При этом, строго запрещается работа расположенных в указанных объектах и на их территориях аттракционов, игровых площадок, ледовых и роликовых катков, игровых центров, за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq». Работа фудкортов разрешена в будние и выходные дни с 10.00 до 17.00 часов только на доставку и вынос еды, за исключением фудкортов, участвующих в проекте «Ashyq», для которых устанавливается график работы в будние дни 10.00 до 20.00 часов и запретом работы в субботние и воскресные дни. Запрещено проведение различных видов акций, ярмарок, шоурумов, розыгрышей (за исключением онлайн-формата);

организацию работы театров аниматрониксов строго в режиме работы по типу галерей/музеев, с одномоментным посещением не более 10 посетителей в каждой зоне, с расчетом не менее 4 м2 на одного посетителя, с запретом проведения театральных представлений, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 10:00 до 17:00 часов, с запретом работы в субботние и воскресные дни;

организацию работы океанариума при условии участия в проекте «Ashyq» с разрешением групповых экскурсий (не более 15 человек), с расчетом не менее 4 м2 на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 10:00 до 20:00 часов и запретом работы в субботние и воскресные дни;

работы библиотек, музеев с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с запретом организаций групповых экскурсий и установлением штатного режима работы;

работу выставок для субъектов предпринимательства, участвующих в проекте «Ashyq» с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, при заполняемости не более 70%, из расчета не менее 6 м2 на 1 посетителя, но не более 150 человек единовременно и установлением штатного режима работы;

организацию работы объектов общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни, независимо от места расположения, в том числе на открытом воздухе (летние залы), с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов, при соблюдении условий по заполняемости до 50 %, но не более 30 посадочных мест с установлением графика работы в будние дни с 07:00 часов до 17:00 часов с запретом работы в субботние и воскресные дни, доставка и вынос еды в штатном режиме, за исключением объектов участвующих в проекте «Ashyq», для которых устанавливается график работы в будние дни с 07.00 до 20.00 часов с запретом работы в субботние и воскресные дни. Строго запрещается организация и проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.п.) и других массовых мероприятий (за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте «Ashyq»);

организацию работы объектов общественного питания по типу столовых, независимо от места расположения, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов при соблюдении условий по заполняемости до 50 %, но не более 30 посадочных мест внутри помещения с установлением графика работы в будние и выходные дни с 07:00 до 21:00 часа;

организацию работы крытых продовольственных и непродовольственных рынков с заполняемостью из расчета 4 м2 на одного посетителя, при соблюдении усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы для продовольственных рынков в штатном режиме, для непродовольственных рынков в будние дни с 10:00 до 17:00 часов и запретом работы в субботние и воскресные дни, за исключением работы расположенных в них пунктов для массовой вакцинации против COVID-19;

организацию работы продовольственных рынков и непродовольственных рынков на открытом воздухе с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы для продовольственных рынков в штатном режиме, для непродовольственных рынков в будние дни с 10:00 до 17:00 часов и запретом работы в субботние и воскресные дни;

организацию работы продовольственных ярмарок на открытом воздухе, включая ярмарки «выходного дня» с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в выходные дни с 9:00 до 17:00 часов;

организацию работы магазинов, минимаркетов, супермаркетов, гипермаркетов по реализации продовольственных товаров, независимо от места расположения, при соблюдении заполняемости из расчета 4 м2 на одного покупателя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий с установлением графика работы в штатном режиме;

организацию работы объектов по реализации непродовольственных товаров, при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 м2 на одного покупателя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий с установлением графика работы для объектов с торговой площадью до 1000 м2 (кроме торговых сетей) в будние и выходные дни с 09:00 до 17:00 часов, для объектов с торговой площадью свыше 1000 м2 и торговых сетей независимо от торговой площади в будние дни с 09:00 до 17:00 часов, с запретом работы в субботние и воскресные дни (за исключением онлайн-продаж);

организацию работы санкционированных видов уличной торговли продуктами питания, в том числе объектов, реализующих продукты быстрого питания, пончики, мороженое, кофе на вынос, овощные палатки, стрит-фуды и др., с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме;

организацию работы объектов по реализации цветов с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме;

организацию работы крытых спортивных объектов, (спорткомплексов, спортшкол, спортклубов, тренировочных залов) независимо от форм собственности, только для проведения индивидуальных тренировок, без проведения групповых занятий, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 07.00 до 17:00 часов для объектов, не участвующих в проекте «Ashyq», и с 00 до 20.00 часов для объектов, участвующих в проекте «Ashyq», с запретом работы в субботние и воскресные дни;

организацию спортивных тренировок на открытом воздухе на территории спортивных объектов в индивидуальном порядке и группами лиц, с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров;

организацию спортивных тренировок для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах) с соблюдением усиленных санитарно- противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;

организацию учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд при условии предоставления документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 спортсменами и тренерским составом и соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима с одновременным скоплением не более 30 человек;

организацию проведения марафонов (на открытом воздухе) с участием не более 30 человек, для участвующих в проекте «Ashyq» с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;

организацию спортивных мероприятий без зрителей для субъектов предпринимательства, участвующих в проекте «Ashyq», с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;

организацию работы фитнес-центров, фитнес-клубов, йога центров, спортивно-оздоровительных объектов с задействованием бассейнов, саун, СПА, массажа, пилинга и т.п., независимо от места расположения, из расчета 4 м2 тренировочного зала и 5 м2 зеркала воды на одного посетителя, строго по предварительной записи, без проведения групповых занятий с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, установлением графика работы в будние дни с 07.00 до 17.00 часов для объектов, не участвующих в проекте «Ashyq», и с 00 до 20.00 часов для объектов, участвующих в проекте «Ashyq» с проведением групповых занятий до 5 человек, с запретом работы в субботние и воскресные дни;

организацию работы крытых бассейнов с задействованием саун, строго по предварительной записи, с обеспечением одновременного нахождения на одной дорожке строго по одному посетителю, при их отсутствии из расчета 5 м2 зеркала воды на одного посетителя, без проведения групповых занятий, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 07.00 до 17.00 часов для объектов, не участвующих в проекте «Ashyq», и с 00 до 20.00 часов для объектов, участвующих в проекте «Ashyq», с запретом работы в субботние и воскресные дни;

организацию работы бань с задействованием бассейнов, СПА, массажа, пилинга и т.п. (строго по предварительной записи) с одновременным присутствием посетителей из расчета 4 м2 на одного посетителя и 5 м2 зеркала воды на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в штатном режиме и запретом работы в субботние и воскресные дни;

организацию работы саун с задействованием бассейнов, СПА, массажа, пилинга и т.п. с одновременным присутствием посетителей с расчетом 4 м2 на одного посетителя и 5 м2 зеркала воды на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 07.00 до 17.00 часов для объектов, не участвующих в проекте «Ashyq», и с 00 до 20.00 часов для объектов, участвующих в проекте «Ashyq», с запретом работы в субботние и воскресные дни;

организацию работы СПА-центров, СПА-салонов, а также массажных центров и кабинетов (строго по предварительной записи)с одновременным посещением массажного салона не более 3-х посетителей, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 07.00 до 17.00 часов для объектов, не участвующих в проекте «Ashyq», и с 00 до 20.00 часов для объектов, участвующих в проекте «Ashyq», с запретом работы в субботние и воскресные дни;

организацию работы салонов красоты, парикмахерских, «барбер шопов», центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра (строго по предварительной записи из расчета 4 м2 на 1 посетителя) независимо от места расположения, с соблюдением усиленных санитарно - противоэпидемических, санитарно - профилактических мероприятий с установлением графика работы в будние и выходные дни с 8.00 до 21.00 часов;

работу компьютерных клубов, PlayStation клубов для субъектов предпринимательства, участвующих в проекте «Ashyq», при заполняемости не более 30%, с обеспечением дистанции не менее 1,5 метров между посетителями, либо из расчета 4 квадратных метра на 1 посетителя, допуском лиц, достигших 16-летнего возраста и старше, с установлением графика работы в будние дни с 12.00 до 21.00 часов и запретом работы в субботние и воскресные дни;

организацию работы боулинг-клубов/центров для субъектов предпринимательства, участвующих в проекте «Ashyq», при заполняемости не более 30%, с одновременным присутствием не более 6 человек на одной игровой дорожке, с установлением графика работы в будние дни с 12.00 до 21.00 часов и запретом работы в субботние и воскресные дни. При этом не допускается проведение конкурсов, коллективных (корпоративных) мероприятий;

организацию работы театров и филармоний для субъектов (объектов), участвующих в проекте «Ashyq», при заполняемости не более 20 % от числа посадочных мест, рассадкой зрителей через два кресла по длине ряда и в шахматном порядке между рядами с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 10:00 до 20:00 часов и запретом работы в субботние и воскресные дни, без проведения акций;

организацию работы бильярдных клубов для субъектов предпринимательства, участвующих в проекте «Ashyq», при заполняемости не более 30 % из расчета 4 м2 на 1 посетителя и расстановкой игровых столов на расстоянии не менее 4 м друг от друга, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 12.00 до 21.00 часов и запретом работы в субботние и воскресные дни. При этом не допускается проведение конкурсов, коллективных (корпоративных) мероприятий

организацию работы караоке для субъектов предпринимательства, участвующих в проекте «Ashyq», с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов, при соблюдении условий по заполняемости до 50 %, но не более 30 посадочных мест и установлением графика работы в будние дни с 12.00 до 21.00 часов и запретом работы в субботние и воскресные дни. При этом не допускается проведение конкурсов, коллективных (корпоративных) мероприятий;

запрет на проведение чемпионатов Республики Казахстан и республиканских соревнований (по единому республиканскому календарю) в городе Нур-Султан;

запрет на работу всех видов аттракционов на открытом воздухе, расположенных в парковой зоне;

запрет на работу закрытых пляжей и аквапарков, включая бассейны, независимо от места расположения;

запрет на работу городских пляжей, в том числе несанкционированных, и аквапарков на открытом воздухе;

запрет на работу компьютерных клубов, PlayStation клубов, боулингов, кинотеатров, концертных залов, театров, цирки, выставки, бильярдных, караоке, контактных зоопарков, океанариумов, батутов, кинорумов, ночных клубов, букмекерских контор и игровых клубов, в том числе розыгрыш лотерей, детских развлекательных центров, детских игровых комнат, игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, в том числе ледовых и роликовых катков, кроме расположенных в спортивных объектах, (за исключением субъектов (объектов), участвующих в проекте «Ashyq», кроме работы кинотеатров/кинорумов и концертных залов);

запрет на проведение различных видов ярмарок, как в крытых помещениях, так и на открытом воздухе (за исключением продовольственных ярмарок, в том числе «выходного дня» на открытом воздухе);

запрет на работу фудкортов, банкетных и торжественных залов, независимо от места расположения, за исключением субъектов предпринимательства, участвующих в проекте «Ashyq»;

запрет на проведение массовых мероприятий, включая семейные и памятные мероприятия, в том числе на дому (за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте «Ashyq»), концертов, форумов, конференций, семинаров, собраний, слушаний, выставок, акций, шоурумов, розыгрышей и других культурно-массовых мероприятий (за исключением онлайн-формата);

запрет на деятельность объектов дополнительного образования (различные виды кружков) при общеобразовательных школах;

запрет на деятельность лагерей при общеобразовательных школах, центрах развития детей и образовательных центрах независимо от формы собственности.

Постановление вступает в силу с 00:00 часов 17 июля 2021 года.

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