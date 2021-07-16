Казахстан призвал США к содействию в вопросе отмены поправки Джексона-Вэника

БАКУ /Trend/ - Казахстан попросил администрацию президента США о содействии в вопросе затянувшейся отмены поправки Джексона-Вэника. В настоящее время эта поправка продолжает действовать в отношении ряда стран, в том числе Казахстана.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на министерство торговли и интеграции Казахстана, данный вопрос обсуждался в ходе встречи министра Бахыта Султанова с торговым представителем США Кэтрин Тай.

Стороны обсудили ряд вопросов, решение которых способствовало бы расширению торгово-экономического взаимодействия между Казахстаном и США.



Казахстан является бенефициаром Генеральной системы преференций (ГСП). Зная о пересмотре критериев ГСП в США, министр отметил, что «нас интересуют принципиально «новые» требования (критерии) и сроки принятия закона, а также возможность возмещения пошлин, оплаченных до вступления закона в силу».

В ходе переговоров глава ведомства также упомянул о затянувшейся отмене поправки Джексона-Вэника в отношении Казахстана и попросил администрацию президента США оказать содействие в решении данного вопроса.

Поправка Джексона-Вэника была принята Конгрессом США в 1974 году в разгар «холодной войны». Она предусматривает, что страны, которые лишают своих граждан прав или возможностей эмигрировать, взимают больший, чем номинальный, налог на эмиграцию, устанавливают усложненный административный порядок эмиграции, не могут получать в США режим наиболее благоприятствуемой нации.

Это означало, что ввозимые из таких стран в США товары облагались высокими таможенными пошлинами и могли подпадать под дискриминационные ограничения импорта и экспорта. В настоящее время Конгресс США ежегодно приостанавливает действие этой поправки.